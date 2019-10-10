«Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб
«Ванкувер» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:2).
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал. Показатель полезности составил «-3».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Голы: Хьюз — 1 (бол., Пирсон, Годетт), 5:26 — 1:0. Саттер — 1 (Виртанен, Миллер), 6:08 — 2:0. Петтерссон — 1 (Саттер, Миллер), 22:34 — 3:0. Тоффоли — 2 (Грундстрем, Хаттон), 27:28 — 3:1. Миллер — 1, 34:44 — 4:1. Уокер — 2 (Копитар), 46:51 — 4:2. Танев — 1 (Хьюз, Бозер), 47:31 — 5:2. Эдлер — 2 (Миллер), 50:00 — 6:2. Лейво — 1 (Хорват, Пирсон), 51:26 — 7:2. Саттер — 2 (Ферланд, Бенн), 56:03 — 8:2.
Вратари: Маркстрем — Куик.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (10+7+8) — 39 (10+16+13).
Наши: — - Ковальчук (16.16/2/-3).
10 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
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