«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Флориду» — 7:2. По ассистентскому хет-трику оформили Элиас Петтерссон и Александр Эдлер. На счету форварда «пантер» Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «-4», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 14.26 на льду (2.43 — в большинстве).

Голкипер «пантер» Самуэль Монтембо пропустил 3 гола за 5 минут и был заменен на Сергея Бобровского. Россиянин из 6 бросков отразил только 4. Он не вышел на второй период — место в воротах вновь занял Монтембо.

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Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Флорида» — 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)

Голы: Саттер — 3 (Ферланд, Лейво), 1:14 — 1:0. Шаллер — 4 (Бигл, Эрикссон), 4:25 — 2:0. Виртанен — 3 (Хорват, Пирсон), 6:18 — 3:0. Бойл — 2 (Гаврилюк), 8:09 — 3:1. Миллер — 5 (Петтерссон, Эдлер), 9:35 — 4:1. Лейво — 2 (Ферланд, Эдлер), 19:06 — 5:1. Хоффман — 6 (бол., Яндл, Дадонов), 32:58 — 5:2. Миллер — 6 (Эдлер, Петтерссон), 39:31 — 6:2. Бозер — 4 (Петтерссон), 53:20 — 7:2.

Вратари: Демко — Бобровский (Монтембо, 6:18).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (15+7+14) — 29 (8+6+15).

Наши: — - Дадонов (14.26/2/-4).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

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