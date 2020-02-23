«Ванкувер» разгромил «Бостон», забросив 9 шайб

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 9:3.

По 3 очка набрали игроки «Кэнакс» Трой Стечер (1+2), Тайлер Тоффоли (2+1) и Джей Ти Миллер (0+3).

После этого матча «Ванкувер» с 72 очками расположился на пятом месте в Западной конференции, «Бостон» с 90 очками остался на первой строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Бостон» — 9:3 (2:1, 3:0, 4:2)

Голы: Стэчер — 4 (Мотт, Бигл), 4:14 — 1:0. Пастрняк — 44 (Гржельчик), 7:06 — 1:1. Хорват — 19 (бол., Миллер, Тоффоли), 11:08 — 2:1. Годетт — 11 (Хьюз), 25:32 — 3:1. Пирсон — 18 (Эрикссон, Майерс), 34:48 — 4:1. Эрикссон — 6 (Хорват, Эдлер), 35:39 — 5:1. Петтерссон — 25 (Миллер, Стэчер), 40:46 — 6:1. Пастрняк — 45 (бол., Краг, Маршан), 46:28 — 6:2. Вагнер — 5 (Гржельчик, Керали), 48:11 — 6:3. Тоффоли — 19 (Миллер), 51:10 — 7:3. Тоффоли — 20 (Хьюз), 53:03 — 8:3. Виртанен — 17, 58:15 — 9:3.

Вратари: Маркстрем (Демко, 8:33, Маркстрем, 10:21) — Раск (Галак, 46:28).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 35 (17+8+10) — 37 (12+12+13).

Наши: — - -.

23 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.