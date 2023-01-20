«Ванкувер» расстанется с главным тренером команды Будро

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«Ванкувер» принял решение расстаться с главным тренером команды Брюсом Будро, утверждает инсайдер Даррен Дрегер.

«Ванкувер» после 44 проведенных встреч набрал 38 очков и находится не зоны плей-офф.

Основным претендентом на замену 68-летнему Будро считается экс-тренер «Аризоны» Рик Токкетт.

Ранее появлялась информация, что в новый тренерский штаб также войдет тренер сборной России Сергей Гончар.