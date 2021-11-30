«Ванкувер» проявляет интерес к Эвандеру Кейну
«Ванкувер» проявляет интерес к нападающему «Сан-Хосе» Кейну
30 ноября, 23:03
«Ванкувер» проявляет интерес к нападающему «Сан-Хосе» Эвандеру Кейну. Агент хоккеиста Дэн Мильштейн уже ведет работу по возможному обмену форварда, сообщает журналист Рик Даливал.
Ранее «Сан-Хосе» выставил нападающего на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ.
Канадца, напомним, дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.
Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
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