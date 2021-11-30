«Ванкувер» проявляет интерес к Эвандеру Кейну

«Ванкувер» проявляет интерес к нападающему «Сан-Хосе» Эвандеру Кейну. Агент хоккеиста Дэн Мильштейн уже ведет работу по возможному обмену форварда, сообщает журналист Рик Даливал.

Ранее «Сан-Хосе» выставил нападающего на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ.

Канадца, напомним, дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.