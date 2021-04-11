«Ванкувер» после вспышки коронавируса в клубе проведет первый матч 17 апреля

НХЛ на официальном сайте объявила о датах возобновления тренировок и матчей «Ванкувера» после того, как 25 представителей клуба заразились коронавирусом.

Ожидается, что хоккеисты «Ванкувера» смогут возобновить общекомандные тренировки 11 апреля, а первый матч «Кэнакс» проведет с «Эдмонтоном» 17 апреля (4:00 мск). В общей сложности было перенесено 13 игр клуба.

30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19, из-за которой 25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус.