«Ванкувер» после вспышки коронавируса в клубе проведет первый матч 17 апреля
01:15
НХЛ на официальном сайте объявила о датах возобновления тренировок и матчей «Ванкувера» после того, как 25 представителей клуба заразились коронавирусом.
Ожидается, что хоккеисты «Ванкувера» смогут возобновить общекомандные тренировки 11 апреля, а первый матч «Кэнакс» проведет с «Эдмонтоном» 17 апреля (4:00 мск). В общей сложности было перенесено 13 игр клуба.
30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19, из-за которой 25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус.
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