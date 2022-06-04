«Ванкувер» проведет новый раунд переговоров с Кузьменко

«Ванкувер» проявляет активный интерес к нападающему Андрею Кузьменко. Канадский клуб во второй раз проведет переговоры с 26-летний нападающим, у которого 30 апреля истекло соглашение со СКА, сообщает Yard Barker.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уже лично провел встречу с Кузьменко.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

За «Кэнакс» выступает россиянин Василий Подколзин, с которым Кузьменко играл вместе за СКА.