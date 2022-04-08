«Ванкувер» продлил контракт с голкипером Мартином

«Ванкувер» продлил контракт с голкипером Спенсером Мартином. Соглашение рассчитано на два года, сообщает журналист Рик Даливал.

Хоккеист получит 750 тысяч долларов за первый сезон и 775 тысяч — за второй.

В этом сезоне Мартин провел 3 матча в регулярном чемпионате. Он показал коэффициент надежности 1,59 (процент отраженных бросков — 95,8).