«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Джошуа на 4 года и 13 миллионов долларов

Нападающий «Ванкувера» Дакота Джошуа продлил контракт с «Кэнакс» на 4 года, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний американец за это время заработает 13 миллионов долларов, среднегодовая зарплата составит 3,25 миллиона.

В прошлом сезоне Джошуа набрал 32 (18+14) очков в 63 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли на его счету 13 игр и 8 (4+4) очков.