«Ванкувер» пригласил Хэмоника в тренировочный лагерь

«Ванкувер» пригласил защитника Трэвиса Хэмоника в тренировочный лагерь на пробный контракт, сообщает в Twitter журналист TSN Рик Даливал.

30-летний Хэмоник в минувшем сезоне набрал 12 (3+9) очка в 50 матчах регулярного чемпионата за «Калгари».

Он стал одним из немногих игроков НХЛ, кто отказался от участия в плей-офф при возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса. Игрок мотивировал это решение семейными обстоятельствами.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,857 миллиона долларов за сезон.