«Ванкувер» пригласил Хэмоника в тренировочный лагерь
16:00
«Ванкувер» пригласил защитника Трэвиса Хэмоника в тренировочный лагерь на пробный контракт, сообщает в Twitter журналист TSN Рик Даливал.
30-летний Хэмоник в минувшем сезоне набрал 12 (3+9) очка в 50 матчах регулярного чемпионата за «Калгари».
Он стал одним из немногих игроков НХЛ, кто отказался от участия в плей-офф при возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса. Игрок мотивировал это решение семейными обстоятельствами.
Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,857 миллиона долларов за сезон.
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