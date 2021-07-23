«Ванкувер» получил права на Экмана-Ларссона и Гарланда в результате крупного обмена с «Аризоной»

«Ванкувер» получил права на защитника Оливера Экмана-Ларссона и нападающего Конора Гарланда. Взамен «Аризона» получила форвардов Луи Эрикссона, Антуана Русселя, Джея Бигла и 9-й пик первого раунда драфта-2021, выбор во втором раунде драфта-2022 и седьмом раунде драфта-2023, сообщает TSN.

В этом сезоне Гарланд набрал 39 (12+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. 25-летний американский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем регулярном чемпионате Экман-Ларссон набрал 24 (3+21) очка в 46 матчах при полезности «-17» и среднем игровом времени 20:59 (наименьший показатель за карьеру за исключением сезона в статусе новичка).

Контракт 30-летнего шведа с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действует до окончания сезона-2026/27. «Аризона» удержит у себя 12 процентов от этой суммы.

У 36-летнего Эрикссона еще год контракта с зарплатой в 6 миллионов долларов. У 31-летнего Русселя и у 35-летнего Бигла по году контракта с зарплатой 3 млн.