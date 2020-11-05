«Ванкувер» пока не предлагал новый контракт главному тренеру Грину

«Ванкувер» пока не делал предложения о продлении контракта главному тренеру команду Трэвису Грину. У 49-летнего специалиста остался один год по действующему соглашению с зарплатой 1 миллион долларов, сообщает Vancouver Province.

«Мы говорили на эту тему и продолжим работать над этим. Но сейчас все в режиме ожидания. Мы не единственная такая команда», — сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг.

Грин является главным тренером «Ванкувера» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством впервые попала в плей-офф, где во втором раунде уступила «Вегасу».