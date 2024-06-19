«Ванкувер» подписал восьмилетний контракт с Гронеком

Защитник «Ванкувера» Филип Гронек подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним чехом рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой в 7,25 миллиона долларов.

Гронек выступает за «Ванкувер» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 48 (5+43) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 13 играх плей-офф.