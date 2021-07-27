«Ванкувер» подписал пятилетний контракт с Гарландом

«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Конором Гарландом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на пять лет с кэпхитом 4,95 миллиона долларов.

Vancouver #Canucks General Manager Jim Benning announced today that the club has signed forward Conor Garland (@ConorGarland2) to a five-year contract worth an average annual value of $ 4.95 million.



DETAILS ?? https://t.co/m8BbrkucqE pic.twitter.com/YRfTK9WrGv — Vancouver #Canucks (@Canucks) July 27, 2021

В минувшем сезоне Гарланд набрал 39 (12+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. 25-летний американский форвард находился в статусе ограниченно свободного агента. Он пополнил состав «Ванкувера» в результате крупного обмена с «Аризоной».