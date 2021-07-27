«Ванкувер» подписал пятилетний контракт с Гарландом
19:30
«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Конором Гарландом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на пять лет с кэпхитом 4,95 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Гарланд набрал 39 (12+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. 25-летний американский форвард находился в статусе ограниченно свободного агента. Он пополнил состав «Ванкувера» в результате крупного обмена с «Аризоной».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/canucks/news/canucks-sign-forward-conor-garland/c-325822130
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