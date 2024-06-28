«Ванкувер» подписал новый контракт с Майерсом

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин объявил, что клуб договорился с защитником Тайлером Майерсом о трехлетнем контракте на 3 миллиона долларов.

«Тайлер был ценным членом нашей франшизы, и мы очень рады, что он вернулся в нашу команду. Он является ключевым звеном нашей группы лидеров. Тайлер — крупный, сильный и физически развитый защитник, который прекрасно вписывается в оборону команды», — приводит пресс-служба клуба слова Олвина.

34-летний Майерс в сезоне-2023/24 сыграл в 77 матчах и набрал 29 (5+24) очков и 77 минут штрафа.