«Ванкувер» подписал новый контракт с Демко

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко подписал новый контракт с клубом, сообщил владелец клуба Франческо Аквилини.

Финансовые условия нового контракта с 25-летним американцем не разглашаются. Инсайдер Франк Серавалли сообщал, что контракт будет расчитан на пять лет, за это время игрок заработает 25 миллионов долларов.

Демко был выбран «Кэнакс» на драфте-2014 под общим 36-м номером. Всего он провел в НХЛ 62 матча, в которых в среднем отражал 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,92.