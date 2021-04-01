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«Ванкувер» подписал новый контракт с Демко

12:53
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Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко подписал новый контракт с клубом, сообщил владелец клуба Франческо Аквилини.

Финансовые условия нового контракта с 25-летним американцем не разглашаются. Инсайдер Франк Серавалли сообщал, что контракт будет расчитан на пять лет, за это время игрок заработает 25 миллионов долларов.

Демко был выбран «Кэнакс» на драфте-2014 под общим 36-м номером. Всего он провел в НХЛ 62 матча, в которых в среднем отражал 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,92.

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