«Ванкувер» подписал контракт с Сутером

Форвард Пиус Сутер подписал контракт с «Ванкувером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним швейцарцем рассчитано на два года с зарплатой в 1,6 миллиона долларов.

Сутер выступал за «Детройт» с 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 24 (14+10) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.