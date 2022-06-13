«Ванкувер» подписал контракт с защитником Юханссоном. «Миннесота» выбрала шведа в 1-м раунде драфта в 2018 году

«Ванкувер» подписал контракт с молодым защитником из Швеции

«Ванкувер» подписал контракт на два года с молодым защитником из Швеции Филипом Юханссоном, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Фрелунду» в чемпионате Швеции.

Он набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 5» в 47 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 9 играх при полезности «плюс 5».

Отметим, что защитник был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 24-м номером, но так и не подписал контракт с «Дикарями».