«Ванкувер» победил «Сент-Луис». «Блюзмены» потерпели третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» победил «Сент-Луис» со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на площадке 10 минут и 30 секунд, отметившись одним заблокированным броском и одним перехватом.

Для «Блюзменов» это поражение стало третьим подряд. Тем не менее, команда продолжает уверенно возглавлять Западную конференцию, имея в активе 68 очков.

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«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Сэнфорд — 5 (Перрон), 3:06 — 0:1. Миллер — 18 (Танев, Виртанен), 22:16 — 1:1. Миллер — 19 (Виртанен, Петтерссон), 31:12 — 2:1. Хорват — 17 (п.в., Эрикссон, Танев), 59:59 — 3:1.

Вратари: Демко — Аллен (58:39).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+8+8) — 37 (9+16+12).

Наши: — - Барбашев (10.30/0/0).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena.