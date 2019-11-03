«Ванкувер» победил «Сан-Хосе». «Акулы» потерпели пятое поражение подряд

«Ванкувер» выиграл у «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Элиас Петтерсон. «Акулы» потерпели пятое поражение подряд и идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Команда имеет в активе девять очков. У «Ванкувера» 20 очков и третье место.

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«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Саттер — 4 (Лейво, Виртанен), 4:17 — 0:1. Петтерссон — 5 (Бозер, Хорват), 12:46 — 0:2. Виртанен — 4 (Эдлер, Майерс), 20:45 — 0:3. Годетт — 2 (Хорват, Стэчер), 25:11 — 0:4. Власик — 2 (мен., Гудроу, Бернс), 50:51 — 1:4. Петтерссон — 6 (бол., Миллер, Бозер), 52:23 — 1:5. Кейн — 8 (Лабанк, Э. Карлссон), 59:38 — 2:5.

Вратари: Делл — Демко (25:05 — 25:11).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (8+8+10) — 28 (14+8+6).

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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