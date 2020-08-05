«Ванкувер» победил «Миннесоту». Хорват и Миллер набрали по два очка

В матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер» победил «Миннесоту» со счетом 4:3 и сравнял счет в серии (1-1).

В составе «Кэнакс» нападающие Джей Ти Миллер и Бо Хорват отметились голом и результативной передачей. Также два очка набрал нападающий Александр Эдлер, на счету которого два ассиста.

У «Миннесоты» дубль сделал нападающий Кевин Фиала.

Хоккей

НХЛ

Квалификационный раунд

«Ванкувер» — «Миннесота» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Пирсон — 1 (Хорват, Эдлер), 0:24 — 1:0. Канин — 1 (мен., Паризе, Сутер), 17:16 — 1:1. Миллер — 1, 23:01 — 2:1. Бозер — 1 (Петтерссон, Эдлер), 28:42 — 3:1. Хорват — 1 (бол., Хьюз, Миллер), 46:22 — 4:1. Фиала — 2 (Стаал, Паризе), 57:31 — 4:2. Фиала — 3 (Дамба, Стаал), 59:51 — 4:3.

Вратари: Маркстрем — Стэлок (57:22 — 57:31, 58:19).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 28 (10+10+8) — 35 (9+10+16).

Наши: — - -.

5 августа. Эдмонтон. Rogers Place.