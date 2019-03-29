07:59 | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" по буллитам обыграл "Лос-Анджелес"

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"Ванкувер" по буллитам обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Кэнакс" прервал трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук пропустил эту встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Лос-Анджелес" – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вагнер – 11 (Макдермид, Амадио), 12:56 – 0:1. Эдлер – 10 (бол., Петтерссон, Хорват), 34:07 – 1:1. Бозер – 26 (Хьюз, Шенн), 35:03 – 2:1. Кемпе – 12 (Льюис), 51:47 – 2:2.

Победный буллит: Пирсон.

Вратари: Демко – Куик.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 38 (13+13+8+4) – 39 (12+10+14+3).

29 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Генменеджер "Лос-Анджелеса" сообщил, что Ковальчук не сыграет в ближайших матчах

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

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