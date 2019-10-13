«Ванкувер» по буллитам обыграл «Филадельфию»
07:51
«Ванкувер» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Победитель определился в серии пенальти.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бозер — 1 (Петтерссон, Танев), 5:01 — 1:0. Тварински — 1 (Браун, Санхейм), 23:14 — 1:1. Пирсон — 2 (Танев, Лейво), 24:27 — 2:1. Линдблум — 2 (бол., Конекны, Нисканен), 54:58 — 2:2.
Победный буллит: Пирсон.
Вратари: Маркстрем — Харт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (6+7+6+5) — 32 (7+10+14+1).
Наши: — - Проворов (24.43/4/-1).
13 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
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