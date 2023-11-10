«Ванкувер» — «Оттава»: видеообзор матча

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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Оттаву» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев оформил дубль. В обеих его шайбах поучаствовал соотечественник Андрей Кузьменко, сделавший две голевые передачи.

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