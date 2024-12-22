«Ванкувер» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на выезде переиграла «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

За «Сенаторз» дубль оформил Шейн Пинто, еще по голу забили Клож Жиру, Джош Норрис и Джейк Сандерсон.

У «Кэнакс» две шайбы забросил Брок Безер, также голами отметились Куинн Хьюз и Джейк Дебраск.

«Оттава» идет 8-й в Восточной конференции с 38 очками, «Ванкувер» набрал 39 очков и занимает 7-е место на «Западе».