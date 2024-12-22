«Оттава» в овертайме обыграла «Ванкувер»

«Оттава» в гостях одержала победу над «Миннесотой» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Сенаторз» дублем отметился Шейн Пинто, еще по шайбе забросили Клож Жиру, Джош Норрис и Джейк Сандерсон.

За «Кэнакс» два гола забил Брок Безер, также отличились Куинн Хьюз и Джейк Дебраск.

«Оттава» набрала 38 очков за 33 матча и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» идет 7-м на «Западе» с 39 очками в 33 встречах.