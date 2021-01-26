«Оттава» с Зайцевым, Анисимовым и Дадоновым пропустила семь шайб от «Ванкувера»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Оттаву» со счетом 7:1. Хет-трик оформил Брэндон Саттер.

За «Оттаву» выступают сразу три российских хоккеиста. Нападающий Артем Анисимов провел на льду почти 14 минут, очков не набрал, его показатель полезности составил «-1».

Форвард Евгений Дадонов провел на льду более 18 минут и закончил матч с теми же показателями.

Защитник Никита Зайцев отыграл 18 минут 36 секунд и заработал показатель полезности «-3».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Саттер — 2 (Эдлер), 9:31 — 1:0. Мотт — 3 (Бигл), 14:08 — 2:0. Уотсон — 2 (Шабо, Райлли), 31:58 — 2:1. Пирсон — 1 (Хегландер), 32:28 — 3:1. Саттер — 3 (мен., Руссель), 37:44 — 4:1. Хьюз — 1 (Хорват, Пирсон), 52:12 — 5:1. Юолеви — 1 (бол., Хорват), 55:50 — 6:1. Саттер — 4, 59:06 — 7:1.

Вратари: Демко — Мюррей.

Штраф: 22 — 18.

Броски: 35 (12+9+14) — 36 (10+14+12).

Наши: — - Анисимов (13.53/3/-1), Дадонов (18.16/1/-1), Зайцев (18.36/2/-3).

26 января. Ванкувер. Rogers Arena.