Дубль Брозера помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Брок Босер, еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон. Гости ответили голом Тома Шабо.

После этого матча «Ванкувер» с 10 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 3 очками — на последней седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бозер — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 5:30 — 1:0. Петтерссон — 3 (Бозер, Хьюз), 10:49 — 2:0. Бозер — 6 (Петтерссон, Холтби), 24:32 — 3:0. Шабо — 2, 34:15 — 3:1. Пирсон — 2 (Хегландер), 41:47 — 4:1.

Вратари: Холтби — Мюррей.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 25 (10+9+6) — 36 (11+19+6).

Наши: — - Дадонов (19.08/2/-1), Зайцев (22.54/2/-1).

29 января. Ванкувер. Rogers Arena.