«Оттава» обыграла «Ванкувер». Зайцев сделал две голевые передачи

«Ванкувер» по буллитам проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Кэнакс» потерпели первое поражение после серии из 6 побед.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Миллер — 30 (бол., Хьюз), 1:55 — 1:0. Бесер — 21 (Хант, Миллер), 15:14 — 2:0. Форментон — 16 (Зайцев, Штютцле), 24:04 — 2:1. Келли — 6 (Браннстрем, Зуб), 42:17 — 2:2. Форментон — 17 (Зайцев, Хэмоник), 43:49 — 2:3. Дермотт — 2 (Бесер, Хьюз), 46:47 — 3:3.

Победный буллит: Годетт.

Вратари: Галак (Демко, 20:00) — Густавссон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 37 (10+16+8+3) — 32 (14+8+10+0).

Наши: Подколзин (18.01/5/0) — Зайцев (20.29/0/+2), Зуб (20.00/0/-1).

20 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.