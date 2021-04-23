Зайцев сделал голевую передачу в победном матче «Оттавы» против «Ванкувера»
07:38
«Оттава» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Сенаторз» одержали третью победу кряду.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Оттава» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Штютцле — 8 (бол., Пол, Батерсон), 9:17 — 0:1. Батерсон — 16 (бол., Норрис, Ткачак), 15:57 — 0:2. К. Браун — 17 (мен., п.в., Зайцев), 58:30 — 0:3.
Вратари: Демко (56:42 — 58:30) — Мюррей.
Штраф: 27 — 17.
Броски: 31 (7+12+12) — 25 (11+7+7).
Наши: — - Дадонов (12.21/0/0), Зайцев (22.30/0/+1), Зуб (19.12/0/0).
23 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
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