«Ванкувер» определился с новым генеральным менеджером команды

Патрик Алвин станет новым генеральным менеджером «Ванкувера». Официальное объявление ожидается на этой неделе, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

47-летний функционер может стать первым шведом на такой должности в истории НХЛ.

Сейчас он занимает пост помощника генерального менеджера «Питтсбурга».

Напомним, что в декабре «Ванкувер» уволил со своих постов генерального менеджера Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина.