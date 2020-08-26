«Ванкувер» обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии

«Ванкувер» выиграл у «Вегаса» (5:2) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным: 1-1.

В составе победителей дубль сделал Бо Хорват. Также отличились Тайлер Тоффоли, Элиас Петтерссон. У «Голден Найтс» забили Алекс Так и Макс Пачоретти. Следующая игра состоится 28 августа.

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Второй матч

«Вегас» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Тоффоли — 1 (Петтерссон, Хьюз), 1:29 — 0:1. Хорват — 7 (бол., Тоффоли, Петтерссон), 10:59 — 0:2. Так — 6 (Руа, Теодор), 26:34 — 1:2. Петтерссон — 5 (Эдлер, Тоффоли), 38:35 — 1:3. Хорват — 8 (Бозер, Эдлер), 40:18 — 1:4. Пачоретти — 3 (бол., Теодор, Штястны), 58:34 — 2:4. Пирсон — 4 (п.в., Миллер), 59:30 — 2:5.

Вратари: Ленер (56:47 — 58:34, 58:50 — 59:30) — Маркстрем.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 40 (6+22+12) — 27 (8+7+12).

Наши: — - -.

26 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1