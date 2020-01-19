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«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе»

08:48
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Эрикссон — 5 (Пирсон, Хорват), 34:05 — 1:0. Пирсон — 14 (бол., Виртанен, Годетт), 45:01 — 2:0. Гудроу — 8 (Э. Карлссон, Суомела), 47:09 — 2:1. Хьюз — 5 (Руссель, Годетт), 47:46 — 3:1. Миллер — 17 (Виртанен, Петтерссон), 55:27 — 4:1.

Вратари: Демко — Делл.

Штраф: 38 — 36.

Броски: 39 (9+18+12) — 17 (3+4+10).

Наши: — - -.

19 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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