«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе»
08:48
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Эрикссон — 5 (Пирсон, Хорват), 34:05 — 1:0. Пирсон — 14 (бол., Виртанен, Годетт), 45:01 — 2:0. Гудроу — 8 (Э. Карлссон, Суомела), 47:09 — 2:1. Хьюз — 5 (Руссель, Годетт), 47:46 — 3:1. Миллер — 17 (Виртанен, Петтерссон), 55:27 — 4:1.
Вратари: Демко — Делл.
Штраф: 38 — 36.
Броски: 39 (9+18+12) — 17 (3+4+10).
Наши: — - -.
19 января. Ванкувер. Rogers Arena.
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