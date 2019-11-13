«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл»

«Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделали Таннер Пирсон и Элиас Петтерсон. Также отличился Адам Годетт. У гостей забивали Филип Форсберг (дважды) и Калле Ярнкрок.

«Ванкувер» набрал 23 очка и занимает пятое место на Западе. У «Нэшвилла» 21 очко и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)

Голы: Пирсон — 3 (бол., Годетт, Эдлер), 21:25 — 1:0. Ярнкрок — 6 (Дюшен, Арвидссон), 33:35 — 1:1. Петтерссон — 7 (бол.), 46:09 — 2:1. Форсберг — 9 (Экхольм), 48:35 — 2:2. Годетт — 2 (бол., Берчи, Пирсон), 50:59 — 3:2. Петтерссон — 8 (Бозер, Лейво), 51:41 — 4:2. Форсберг — 10 (бол., Йоси, Джохансен), 54:26 — 4:3. Пирсон — 4 (мен., п.в.), 59:53 — 5:3.

Вратари: Демко — Ринне (57:48 — 59:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+7+11) — 37 (8+19+10).

13 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

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