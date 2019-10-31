«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», Бозер оформил хет-трик. Ковальчук не набрал очков

«Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Кэнакс» трижды отличился нападающий Брок Бозер, по разу — форварды Бо Хорват и Элиас Петтерссон.

У «Кингз» дубль на счету нападающего Джеффа Картера, один гол забил форвард Адриан Кемпе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Картер — 3 (Копитар, Мартинес), 3:53 — 1:0. Бозер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 17:39 — 1:1. Хорват — 6 (бол., Хьюз, Петтерссон), 19:34 — 1:2. Кемпе — 1 (бол., Копитар, Даути), 30:06 — 2:2. Бозер — 6 (Петтерссон), 35:17 — 2:3. Бозер — 7 (бол., Хорват, Миллер), 40:55 — 2:4. Петтерссон — 4 (бол., Бозер, Хьюз), 55:46 — 2:5. Картер — 4 (Грундстрем, Даути), 58:49 — 3:5.

Вратари: Куик — Маркстрем (58:46 — 59:00).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 24 (8+7+9) — 49 (15+21+13).

Наши: Ковальчук (15.45/0/0), Прохоркин (13.15/1/0) — -.

31 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.