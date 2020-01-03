«Ванкувер» обыграл «Чикаго», команды забросили 12 шайб

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Чикаго» — 7:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джей Ти Миллер, набравший 4 (1+3) очка. У гостей ассистентский хет-трик оформил Доминик Кубалик. Патрик Кейн забил дважды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)

Голы: Миллер — 15 (Хорват, Петтерссон), 5:04 — 1:0. Мерфи — 4 (Кубалик, Тэйвз), 14:00 — 1:1. Пирсон — 12 (Эдлер, Виртанен), 22:48 — 2:1. Кемпф — 6 (Смит, Густафссон), 24:15 — 2:2. Кейн — 23 (бол., Боквист), 26:25 — 2:3. Тэйвз — 10 (Кубалик, Мяяття), 28:17 — 2:4. Хьюз — 4 (бол., Миллер, Петтерссон), 30:20 — 3:4. Петтерссон — 19 (Бозер, Миллер), 31:45 — 4:4. Хорват — 11 (Эдлер, Пирсон), 48:10 — 5:4. Кейн — 24 (Кубалик, Кит), 53:44 — 5:5. Годетт — 8 (Миллер), 55:49 — 6:5. Хорват — 12 (п.в., Пирсон), 59:51 — 7:5.

Вратари: Маркстрем — Ленер (58:53 — 59:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (7+18+12) — 33 (12+13+8).

Наши: — - -.

3 января. Ванкувер. Rogers Arena.