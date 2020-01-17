«Ванкувер» обыграл «Аризону»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:1.

Канадский клуб с 56 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Койотс» с 57 очками располагается на строчку выше.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дворак — 12 (Холл, Экман-Ларссон), 7:59 — 0:1. Хорват — 16 (бол., Хьюз, Петтерссон), 15:01 — 1:1. Виртанен — 14 (Миллер, Петтерссон), 35:49 — 2:1. Пирсон — 13 (п.в., Эрикссон, Эдлер), 59:15 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Хилл (58:54 — 59:15).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (9+9+7) — 35 (14+10+11).

Наши: — — Любушкин (12.36/0/0).

17 января. Ванкувер. Rogers Arena.