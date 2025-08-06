Хоккей
6 августа, 00:03

«Ванкувер» объявил о подписании Кравцова

Евгений Козинов
Корреспондент
Виталий Кравцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Оллвин объявил, что клуб согласовал условия годичного двустороннего контракта с нападающим Виталием Кравцовым.

Зарплата 25-летнего россиянина на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, а в АХЛ — 450 тысяч.

Кравцов был выбран на драфте 2018 года «Рейнджерс» под общим номером 9, а в 2019-м подписал контракт новичка. С 2021 по 2023 год он выступал за эту команду в НХЛ: 10 (4+6) очков в 48 матчах.

В сезоне-2024/25 Кравцов сыграл в 66 матчах за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 7 (6+1) очков в 19 играх.

  • Ceown

    Пробовать и не сдаваться, нужно,даже, на смертном одре!

    07.08.2025

  • Sage

    некоторые поздно раскрываются, в последнем сезоне КХЛ его статистика довольно уверенно намекает на шанс. но лучше бы с родным клубом ещё раз замахнулся и провел компанию, а потом поехал.

    06.08.2025

  • Djin Ignatov

    Я думаю здесь заранее все решено ! Он инрал уже в НХЛ и показатели его просто смешны для игрока нападающего ! Ну пусть еще раз попробует !

    06.08.2025

  • hаnt64

    Молодец, Кравцов! Надо пробиваться и играть в хоккей, а не непонятно во что на первенстве водокачки!

    06.08.2025

