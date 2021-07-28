«Ванкувер» объявил о подписании контракта с Галаком
23:25
Экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак продолжит карьеру в «Ванкувере», информирует официальный сайт канадского клуба.
36-летний вратарь подписал однолетний контракт на 1,5 миллиона долларов, еще полтора миллиона словак может получить в качестве бонуса.
В минувшем сезоне Галак провел 19 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/canucks/news/canucks-sign-goaltender-jaroslav-halak/c-325846788
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