Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с Галаком

23:25
Теги:

Экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак продолжит карьеру в «Ванкувере», информирует официальный сайт канадского клуба.

36-летний вратарь подписал однолетний контракт на 1,5 миллиона долларов, еще полтора миллиона словак может получить в качестве бонуса.

В минувшем сезоне Галак провел 19 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/canucks/news/canucks-sign-goaltender-jaroslav-halak/c-325846788

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 29 июля: цель России — три золота
Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд