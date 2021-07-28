«Ванкувер» объявил о подписании контракта с Галаком

Экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак продолжит карьеру в «Ванкувере», информирует официальный сайт канадского клуба.

36-летний вратарь подписал однолетний контракт на 1,5 миллиона долларов, еще полтора миллиона словак может получить в качестве бонуса.

#Canucks GM Jim Benning announced today that the club has signed goaltender Jaroslav Halak to a one-year contract that includes $ 1.5 million in salary and $ 1.5 million in performance bonus eligibility.



DETAILS ?? https://t.co/Bn4HDUkIHh pic.twitter.com/jH0dVJjlUQ — Vancouver #Canucks (@Canucks) July 28, 2021

В минувшем сезоне Галак провел 19 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53.