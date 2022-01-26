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Сегодня, 19:11

Патрик Альвин назначен генеральным менеджером «Ванкувера». Он стал первым шведом, который получил такую должность в НХЛ

Клуб НХЛ «Ванкувер» объявил имя нового генерального менеджера
Иван Шитик
Корреспондент

Патрик Альвин стал новым генеральным менеджером «Ванкувера», сообщает сайт клуба.

До этого он занимал пост помощника генменеджера «Питтсбурга». Швед был повышен до этой должности в «Пингвинз» при генменеджере Джиме Рутерфорде, сейчас занимающем пост президента «Кэнакс» по хоккейным операциям.

47-летний управленец стал первым шведом на такой должности в истории НХЛ.

Напомним, что в декабре «Ванкувер» уволил со своих постов генерального менеджера Джима Беннинга.

ХК Ванкувер Кэнакс
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