Патрик Альвин назначен генеральным менеджером «Ванкувера». Он стал первым шведом, который получил такую должность в НХЛ

Патрик Альвин стал новым генеральным менеджером «Ванкувера», сообщает сайт клуба.

До этого он занимал пост помощника генменеджера «Питтсбурга». Швед был повышен до этой должности в «Пингвинз» при генменеджере Джиме Рутерфорде, сейчас занимающем пост президента «Кэнакс» по хоккейным операциям.

Vancouver Canucks?President, Hockey Operations, Jim Rutherford announced?today that Patrik Allvin has been named the 12th General Manager in franchise history.



DETAILS | https://t.co/NU24YTByhM pic.twitter.com/ijDqc9gJMs — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 26, 2022

47-летний управленец стал первым шведом на такой должности в истории НХЛ.

Напомним, что в декабре «Ванкувер» уволил со своих постов генерального менеджера Джима Беннинга.