Патрик Альвин назначен генеральным менеджером «Ванкувера». Он стал первым шведом, который получил такую должность в НХЛ
Клуб НХЛ «Ванкувер» объявил имя нового генерального менеджера
Патрик Альвин стал новым генеральным менеджером «Ванкувера», сообщает сайт клуба.
До этого он занимал пост помощника генменеджера «Питтсбурга». Швед был повышен до этой должности в «Пингвинз» при генменеджере Джиме Рутерфорде, сейчас занимающем пост президента «Кэнакс» по хоккейным операциям.
47-летний управленец стал первым шведом на такой должности в истории НХЛ.
Напомним, что в декабре «Ванкувер» уволил со своих постов генерального менеджера Джима Беннинга.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09
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