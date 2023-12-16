«Ванкувер» обменял Студнику в «Сан-Хосе» на Чичека

«Ванкувер» объявил об обмене форварда Джека Студники в «Сан-Хосе».

В обратном направлении отправится защитник Ник Чичек и выбор в 6-м раунде драфта НХЛ-2024.

24-летний канадец Студника в этом сезоне забил 1 гол в 5 матчах за «Кэнакс». 23-летний Чичек в этом сезоне набрал 3 (1+2) очка в 18 матчах за «Барракуду» в АХЛ.