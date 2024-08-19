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Сегодня, 01:58

«Ванкувер» обменял Подколзина в «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Василий Подколзин.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил об обмене из «Ванкувера» российского нападающего Василия Подколзина.

За 23-летнего россиянина «Кэнакс» получили пик в четвертом раунде драфта 2025 года, который изначально был получен от «Оттавы».

На счету Подколзина 2 (0+2) очка в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2023/24. В плей-офф он не отметился результативными действиями за две игры.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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