«Ванкувер» обменял Подколзина в «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил об обмене из «Ванкувера» российского нападающего Василия Подколзина.

За 23-летнего россиянина «Кэнакс» получили пик в четвертом раунде драфта 2025 года, который изначально был получен от «Оттавы».

На счету Подколзина 2 (0+2) очка в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2023/24. В плей-офф он не отметился результативными действиями за две игры.