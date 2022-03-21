«Ванкувер» обменял нападающего Мотта в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» получили права на нападающего «Ванкувера» Тайлера Мотта. Взамен команда из Нью-Йорка отдала выбор в четвертом раунде драфта 2023 года, сообщает журналист Франк Серавалли.

Контракт 27-летнего Мотта с зарплатой в 1,225 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда 15 (7+8) результативных баллов в 49 матчах.