«Ванкувер» обменял Михеева в «Чикаго»

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев обменян в «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 29-летнего россиянина, а также Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта-2027, «Кэнакс» получили выбор в четвертом раунде драфта-2027. Также «Ванкувер» в рамках сделки удерживает 15 процентов зарплаты Михеева.

В минувшем сезоне Михеев провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 31 (11+20) очко. В 11 играх плей-офф форвард не набрал ни одного очка.