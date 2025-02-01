«Ванкувер» обменял Джей Ти Миллера в «Рейнджерс»

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер обменян в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Также команда из Нью-Йорка получила защитникаов Эрика Бреннстрема и Джексона Доррингтона. Взамен в «Кэнакс» отправились форвард Филип Хитил, защитник Виктор Манчини и защищенный выбор в первом раунде драфта-2025.

В текущем сезоне Миллер провел 40 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков.