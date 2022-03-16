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Сегодня, 07:41

«Ванкувер» обыграл «Нью-Джерси». Подколзин не набрал очков

«Ванкувер» обыграл «Нью-Джерси»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл около 9 минут и сделал два броска по воротам соперника. Форвард Джей Ти Миллер оформил ассистенский хет-трик.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Хант — 2 (Миллер, Пирсон), 3:34 — 1:0. Хегландер — 10 (Хорват, Бесер), 10:59 — 2:0. Грэйвс — 5 (Шарангович), 17:17 — 2:1. Хьюз — 19 (Братт), 24:25 — 2:2. Хорват — 21, 28:34 — 3:2. Пирсон — 13 (Майерс, Миллер), 28:51 — 4:2. Бастиан — 11 (Шарангович, Хьюз), 31:55 — 4:3. Хорват — 22 (мен., Хьюз, Миллер), 41:24 — 5:3. Ламмикко — 7 (Шенн, Мотт), 52:10 — 6:3.

Вратари: Демко — Доус (Гиллис, 28:51).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+11+7) — 35 (10+14+11).

Наши: Подколзин (8.58/2/0) — -.

16 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Василий Подколзин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
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21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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