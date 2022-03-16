«Ванкувер» обыграл «Нью-Джерси». Подколзин не набрал очков
«Ванкувер» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл около 9 минут и сделал два броска по воротам соперника. Форвард Джей Ти Миллер оформил ассистенский хет-трик.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Голы: Хант — 2 (Миллер, Пирсон), 3:34 — 1:0. Хегландер — 10 (Хорват, Бесер), 10:59 — 2:0. Грэйвс — 5 (Шарангович), 17:17 — 2:1. Хьюз — 19 (Братт), 24:25 — 2:2. Хорват — 21, 28:34 — 3:2. Пирсон — 13 (Майерс, Миллер), 28:51 — 4:2. Бастиан — 11 (Шарангович, Хьюз), 31:55 — 4:3. Хорват — 22 (мен., Хьюз, Миллер), 41:24 — 5:3. Ламмикко — 7 (Шенн, Мотт), 52:10 — 6:3.
Вратари: Демко — Доус (Гиллис, 28:51).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (13+11+7) — 35 (10+14+11).
Наши: Подколзин (8.58/2/0) — -.
16 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|60
|22
|38
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|6 : 3
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07