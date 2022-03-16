«Ванкувер» обыграл «Нью-Джерси». Подколзин не набрал очков

«Ванкувер» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл около 9 минут и сделал два броска по воротам соперника. Форвард Джей Ти Миллер оформил ассистенский хет-трик.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Хант — 2 (Миллер, Пирсон), 3:34 — 1:0. Хегландер — 10 (Хорват, Бесер), 10:59 — 2:0. Грэйвс — 5 (Шарангович), 17:17 — 2:1. Хьюз — 19 (Братт), 24:25 — 2:2. Хорват — 21, 28:34 — 3:2. Пирсон — 13 (Майерс, Миллер), 28:51 — 4:2. Бастиан — 11 (Шарангович, Хьюз), 31:55 — 4:3. Хорват — 22 (мен., Хьюз, Миллер), 41:24 — 5:3. Ламмикко — 7 (Шенн, Мотт), 52:10 — 6:3.

Вратари: Демко — Доус (Гиллис, 28:51).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+11+7) — 35 (10+14+11).

Наши: Подколзин (8.58/2/0) — -.

16 марта. Ванкувер. Rogers Arena.