«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

Голы «Предаторз» на счету Стивена Стэмкоса, Густава Нюквиста и Колтона Сиссонса.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.