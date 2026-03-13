«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» проиграл «Ванкуверу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

У гостей в основное время забили Тайсон Джост (дубль) и Мэттью Вуд, у хозяев — Брок Босер, Марко Росси и Филип Гронек. Победный буллит на счету Джейка Дебраска.

«Ванкувер» (48 очков после 65 игр) располагается на последнем, 16-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» в 65 играх набрал 67 очков и идет на 11-м месте.

В следующем матче «Ванкувер» 15 марта примет «Сиэтл», «Нэшвилл» 16 марта сыграет в гостях с «Эдмонтоном».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте