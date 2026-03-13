«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» проиграл «Ванкуверу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
У гостей в основное время забили Тайсон Джост (дубль) и Мэттью Вуд, у хозяев — Брок Босер, Марко Росси и Филип Гронек. Победный буллит на счету Джейка Дебраска.
«Ванкувер» (48 очков после 65 игр) располагается на последнем, 16-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» в 65 играх набрал 67 очков и идет на 11-м месте.
В следующем матче «Ванкувер» 15 марта примет «Сиэтл», «Нэшвилл» 16 марта сыграет в гостях с «Эдмонтоном».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|41
|24
|88
|2
|Питтсбург
|65
|32
|33
|79
|3
|Айлендерс
|65
|37
|28
|79
|4
|Коламбус
|65
|33
|32
|77
|5
|Филадельфия
|65
|31
|34
|73
|6
|Вашингтон
|67
|33
|34
|73
|7
|Нью-Джерси
|65
|32
|33
|66
|8
|Рейнджерс
|65
|27
|38
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|66
|40
|26
|86
|2
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|84
|3
|Монреаль
|64
|36
|28
|82
|4
|Детройт
|66
|36
|30
|79
|5
|Бостон
|65
|36
|29
|78
|6
|Оттава
|64
|32
|32
|73
|7
|Флорида
|65
|33
|32
|69
|8
|Торонто
|66
|28
|38
|67
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|44
|20
|97
|2
|Даллас
|65
|41
|24
|92
|3
|Миннесота
|66
|38
|28
|88
|4
|Юта
|66
|34
|32
|74
|5
|Нэшвилл
|65
|29
|36
|67
|6
|Виннипег
|64
|26
|38
|62
|7
|Сент-Луис
|65
|26
|39
|62
|8
|Чикаго
|65
|25
|40
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|65
|36
|29
|75
|2
|Вегас
|66
|30
|36
|74
|3
|Эдмонтон
|66
|32
|34
|72
|4
|Сан-Хосе
|63
|31
|32
|68
|5
|Сиэтл
|64
|29
|35
|67
|6
|Лос-Анджелес
|64
|26
|38
|67
|7
|Калгари
|65
|26
|39
|59
|8
|Ванкувер
|65
|20
|45
|48
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
|13.03
|02:00
|Торонто – Анахайм
|6 : 4
|13.03
|02:00
|Флорида – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|13.03
|02:00
|Баффало – Вашингтон
|1 : 2
|13.03
|02:00
|Тампа-Бэй – Детройт
|4 : 1
|13.03
|02:00
|Нью-Джерси – Калгари
|4 : 5
|13.03
|02:00
|Бостон – Сан-Хосе
|2 : 4
|13.03
|02:00
|Каролина – Сент-Луис
|1 : 3
|13.03
|03:00
|Даллас – Эдмонтон
|7 : 2
|13.03
|03:00
|Миннесота – Филадельфия
|2 : 3 Б
|13.03
|03:00
|Виннипег – Рейнджерс
|3 : 6
|13.03
|04:00
|Юта – Чикаго
|2 : 3 ОТ
|13.03
|05:00
|Вегас – Питтсбург
|6 : 2
|13.03
|05:00
|Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|13.03
|05:00
|Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
Новости