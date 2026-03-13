Хоккей
Сегодня, 10:38

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Нэшвилл» проиграл «Ванкуверу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

У гостей в основное время забили Тайсон Джост (дубль) и Мэттью Вуд, у хозяев — Брок Босер, Марко Росси и Филип Гронек. Победный буллит на счету Джейка Дебраска.

«Ванкувер» (48 очков после 65 игр) располагается на последнем, 16-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» в 65 играх набрал 67 очков и идет на 11-м месте.

В следующем матче «Ванкувер» 15 марта примет «Сиэтл», «Нэшвилл» 16 марта сыграет в гостях с «Эдмонтоном».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 41 24 88
2 Питтсбург 65 32 33 79
3 Айлендерс 65 37 28 79
4 Коламбус 65 33 32 77
5 Филадельфия 65 31 34 73
6 Вашингтон 67 33 34 73
7 Нью-Джерси 65 32 33 66
8 Рейнджерс 65 27 38 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 66 40 26 86
2 Тампа-Бэй 64 40 24 84
3 Монреаль 64 36 28 82
4 Детройт 66 36 30 79
5 Бостон 65 36 29 78
6 Оттава 64 32 32 73
7 Флорида 65 33 32 69
8 Торонто 66 28 38 67
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 44 20 97
2 Даллас 65 41 24 92
3 Миннесота 66 38 28 88
4 Юта 66 34 32 74
5 Нэшвилл 65 29 36 67
6 Виннипег 64 26 38 62
7 Сент-Луис 65 26 39 62
8 Чикаго 65 25 40 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 65 36 29 75
2 Вегас 66 30 36 74
3 Эдмонтон 66 32 34 72
4 Сан-Хосе 63 31 32 68
5 Сиэтл 64 29 35 67
6 Лос-Анджелес 64 26 38 67
7 Калгари 65 26 39 59
8 Ванкувер 65 20 45 48
13.03 02:00 Торонто – Анахайм 6 : 4
13.03 02:00 Флорида – Коламбус 2 : 1 ОТ
13.03 02:00 Баффало – Вашингтон 1 : 2
13.03 02:00 Тампа-Бэй – Детройт 4 : 1
13.03 02:00 Нью-Джерси – Калгари 4 : 5
13.03 02:00 Бостон – Сан-Хосе 2 : 4
13.03 02:00 Каролина – Сент-Луис 1 : 3
13.03 03:00 Даллас – Эдмонтон 7 : 2
13.03 03:00 Миннесота – Филадельфия 2 : 3 Б
13.03 03:00 Виннипег – Рейнджерс 3 : 6
13.03 04:00 Юта – Чикаго 2 : 3 ОТ
13.03 05:00 Вегас – Питтсбург 6 : 2
13.03 05:00 Сиэтл – Колорадо 1 : 5
13.03 05:00 Ванкувер – Нэшвилл 4 : 3 Б
