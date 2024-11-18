«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Нэшвилл» набрал 15 очков и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а «Ванкувер» с 21 очком занимает 6-е место.