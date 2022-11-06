Голы Михеева и Кузьменко не помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»

«Нэшвилл» в серии буллитов обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» голами отметились россияне Илья Михеев и Андрей Кузьменко, и американец Джей Ти Миллер.

За «Предаторз» забили Джордан Гросс, оформивший дубль, Нино Нидеррайтер. Победный буллит на счету Мэтта Дюшена.

«Ванкувер» с 9 очками в 12 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» находится на 11-й строчке — 11 очков.

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«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Михеев — 3 (Хьюз, Шенн), 1:56 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хорват), 3:41 — 2:0. Кузьменко — 7 (бол., Миллер, Хьюз), 17:32 — 3:0. Гросс — 1 (бол., Нидеррайтер, Экхольм), 23:00 — 3:1. Гросс — 2 (Сэнфорд, Янковски), 41:06 — 3:2. Нидеррайтер — 6 (Экхольм, Фаббро), 42:41 — 3:3.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Демко — Сарос.

Штраф: 30 — 18.

Броски: 46 (13+17+14+2) — 30 (3+9+15+3).

Наши: Кузьменко (17.19/3/+1), Михеев (18.42/4/+1) — Тренин (12.35/0/-1).

6 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.